В Башкирии 60 километров разбитых дорог начали ремонтировать после вмешательства прокуроров

Под Учалами начался ремонт двух участков дорог: Белорецк — Учалы — Миасс и Учалы — Ахуново — Карагайка. 60 километров трассы были опасны для жизни водителей.

— На дорогах были глубокие выбоины и просадки, повреждения, которые затрудняли движение автомобилей. А организация, которая должна была ремонтировать трассу, бездействовала, — сообщили в Учалинской межрайонной прокуратуре.

Прокуратура обратилась в местный суд с иском, требуя отремонтировать дорогу. После разбирательства, суд вынес положительное решение. «Управление дорожного хозяйства Башкирии» заключило договор на содержание дороги с новым подрядчиком.