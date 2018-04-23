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В Башкирии 60 километров разбитых дорог начали ремонтировать после вмешательства прокуроров
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В Башкирии 60 километров разбитых дорог начали ремонтировать после вмешательства прокуроров 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
Под Учалами начался ремонт двух участков дорог: Белорецк — Учалы — Миасс и Учалы — Ахуново — Карагайка. 60 километров трассы были опасны для жизни водителей.
— На дорогах были глубокие выбоины и просадки, повреждения, которые затрудняли движение автомобилей. А организация, которая должна была ремонтировать трассу, бездействовала, — сообщили в Учалинской межрайонной прокуратуре.
Прокуратура обратилась в местный суд с иском, требуя отремонтировать дорогу. После разбирательства, суд вынес положительное решение. «Управление дорожного хозяйства Башкирии» заключило договор на содержание дороги с новым подрядчиком.
На границе Челябинской области и Башкирии отремонтируют участок трассы М-5 в преддверии саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске. Ремонтировать будут «дорогу смерти» — участок М-5 с 1281-го по 1548-ой километр.
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