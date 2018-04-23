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Под Орлом погиб водитель грузовика, съехавшего в пруд
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Под Орлом погиб водитель грузовика, съехавшего в пруд 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
В Орловской области грузовик УРАЛ съехал в пруд, сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.
Несчастный случай произошёл около часа ночи 23 апреля. В 952 метрах севернее деревни Чермошное Троснянского района при движении задним ходом в пруд съехал и опрокинулся грузовик УРАЛ. 25-летнего водитель грузовика зажало в кабине машины, в результате чего молодой человек погиб.
Всего за прошедшие выходные на дорогах Орловской области случилось 36 ДТП, в результате которых два человека пострадали и один погиб.
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