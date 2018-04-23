Ещё
Мужчина угнал машину, чтобы отправиться в Тобольск на похороны кота
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мужчина угнал машину, чтобы отправиться в Тобольск на похороны кота 

Уральский меридиан 32 минуты назад
Фото: Уральский меридиан
18 апреля тюменские полицейские задержали жителя Нефтеюганска, подозреваемого в угоне автомобиля.
Как сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области, мужчина угнал отечественный автомобиль ВАЗ, в то время как владелец машины оставил ее заведенной возле аптеки в микрорайне Войновка. Этим случаем и воспользовался угонщик. Злоумышленник с легкостью проник в машину и угнал ее.
Автомобиль был зафиксирован автоматической камерой на въезде в город. Информация об этом поступила сотрудникам ДПС, которые впоследствии задержали мужчину.
Во время допроса подозреваемый заявил, что угнал автомобиль для того, чтобы отправиться в Тобольск на похороны кота. Как выяснилось, в 2011 году мужчина был лишен водительских прав за нахождение за рулем автомобиля в алкогольном опьянении.
Использовано фото с сайта letnews.ru.
Уральский меридиан: последние новости
Померились силой. В ДТП ВАЗа и мотоцикла ИЖ пострадали мотолюбители В Кургане иномарка сбила маленькую балерину Пассажирский автобус загорелся в Нижнем Тагиле
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор7
Фото обновленной Lada Granta «утекли» в Сеть
Qashqai разогнался до 383 км в час
Mitsubishi Lancer трансформируется в кроссовер
Видео
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:53
Водителю забросили мусор в машину
Автоновости
00:48
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор
ДТП
00:12
Девушке в багажнике авто сломали ноги
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение