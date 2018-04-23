Мужчина угнал машину, чтобы отправиться в Тобольск на похороны кота

18 апреля тюменские полицейские задержали жителя Нефтеюганска, подозреваемого в угоне автомобиля.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области, мужчина угнал отечественный автомобиль ВАЗ , в то время как владелец машины оставил ее заведенной возле аптеки в микрорайне Войновка. Этим случаем и воспользовался угонщик. Злоумышленник с легкостью проник в машину и угнал ее.

Автомобиль был зафиксирован автоматической камерой на въезде в город. Информация об этом поступила сотрудникам ДПС , которые впоследствии задержали мужчину.

Во время допроса подозреваемый заявил, что угнал автомобиль для того, чтобы отправиться в Тобольск на похороны кота. Как выяснилось, в 2011 году мужчина был лишен водительских прав за нахождение за рулем автомобиля в алкогольном опьянении.

Использовано фото с сайта letnews.ru.