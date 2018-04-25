МТС и «КамАЗ» будут развивать беспилотный транспорт и Интернет вещей 

Компания МТС и производитель грузовых автомобилей «КамАЗ» начинают сотрудничать в области развития беспилотного транспорта и промышленного Интернета вещей. Соответствующее соглашение партнеры подписали в Казани на открытии совместного Центра исследований и разработок МТС и Ericsson в технопарке «Иннополис».
Соглашение предусматривает сотрудничество в нескольких направлениях. Во-первых, «КамАЗ» будет использовать телематические решения МТС в навигационно-информационных системах своих автомобилей. Во-вторых, мобильные сети оператора, в том числе сети 5G, будут обеспечивать работу беспилотных автомобилей «КамАЗ», а также использоваться при создании пилотных зон в сотрудничестве с Научно-техническим центром «КамАЗ». В рамках третьего направления компании будут вместе разрабатывать и внедрять решения промышленного Интернета вещей для нужд «КамАЗа», а также решения для автоматизации производственных процессов на «КамАЗе», рассказали в МТС.
В соглашении также участвует компания Ericsson как один из поставщиков телекоммуникационного оборудования для создания сетей связи МТС для беспилотного транспорта «КамАЗа».
"МТС работает над запуском первых решений 5G и уже готова предложить свои наработки партнерам, чтобы создать с ними готовые к коммерческому использованию экосистемы сетей 5G и IoT на транспорте и в промышленности", — прокомментировал соглашение вице-президент МТС по технике и IТ Андрей Ушацкий.
По его словам, Татарстан является для МТС одним из ключевых регионов, где оператор впервые применяет современные технологии, поэтому не случайно, что МТС подписала соглашение об инновационном сотрудничестве с «КамАЗом», активно осваивающим технологии будущего.
Как пояснил заместитель директора «КамАЗа» по развитию инновационных продуктов Фирдаус Кабиров, «КамАЗ» сейчас играет ведущую роль в развитии направления беспилотных автомобилей в стране, и его партнерами становятся компании-лидеры, добившиеся успехов в своем сегменте. Компания МТС способна предложить «КамАЗу» собственные перспективные разработки мирового уровня, отметил он.