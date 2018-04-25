МТС и «КамАЗ» начнут совместную работу по развитию беспилотного транспорта

МОСКВА, 25 апреля. / ТАСС /. МТС "КамАЗ" подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на создание сетей связи для беспилотного автотранспорта и разработки промышленного интернета вещей, говорится в сообщении телекоммуникационной компании.

Среди ключевых направлений сотрудничества указываются использование телематических решений МТС в навигационно-информационных системах автомобилей «КамАЗ», развертывание мобильной сети, включая 5G, для обеспечения работы автомобилей беспилотников, разработка технологических решений промышленного интернета вещей и автоматизация производственных процессов «КамАЗа».

С компаниями также будет сотрудничать Ericsson в качестве одного из поставщиков телекоммуникационного оборудования для создания сетей связи МТС для беспилотников «КамАЗа», отмечается в сообщении.

В 2015 году на «КамАЗе» был создан протопит первого в России беспилотного автомобиля на базе серийного грузовика «КамАЗ-5350» с полноприводным шасси 6х6. Автомобиль может самостоятельно ездить по заданным маршрутам без помощи водителя. При этом система искусственного интеллекта грузовика различает дорожную разметку, знаки, а также других участников дорожного движения, в том числе пешеходов.