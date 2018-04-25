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МТС создаст сети связи для беспилотников «КамАЗа»
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МТС создаст сети связи для беспилотников «КамАЗа» 

Rambler News Service 25 апреля 2018
Фото: Вести.Ru
Компания МТС и «КамАЗ» подписали соглашение о сотрудничестве в области создания сетей связи для беспилотного автотранспорта, а также разработки и внедрения промышленного интернета вещей и автоматизации производства на автозаводе, сообщили компании.
«КамАЗ» будет использовать телематические решения МТС в навигационно-информационных системах автомобилей, мобильные сети связи МТС, в том числе сетей 5G для обеспечения работы беспилотных автомобилей «КамАЗ», включая создание пилотных зон в сотрудничестве с НТЦ завода.
Компании также будут совместно разрабатывать и внедрять технологические решения промышленного интернета вещей для нужд автозавода, а также инновационных технологических решений в сфере автоматизации производственных процессов на предприятии.
В соглашении участвует компания Ericsson как один из поставщиков телекоммуникационного оборудования для создания сетей связи МТС для беспилотного транспорта «КамАЗа», уточняется в сообщении.
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