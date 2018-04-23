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В выходные шесть орловских водителей ездили «навеселе»
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В выходные шесть орловских водителей ездили «навеселе» 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
За минувшие выходные на территории Орловской области сотрудниками регионального управления Госавтоинспекции вновь были выявлены пьяные водители.
В ходе рейдов по нетрезвым автомобилистам сотрудники полиции выявили 6 нарушителей, сообщает пресс-служба региональной ГИБДД. Четверо из них управляли транспортными средствами в состоянии опьянения, двое отказались проходить медицинское освидетельствование.
Госавтоинспекция Орловской области напоминает, что управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения (если данные действия не содержат уголовно наказуемого деяния), равно, как и отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.
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