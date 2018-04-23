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Какую объездную дорогу построят в КЧР?
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Какую объездную дорогу построят в КЧР? 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Как сообщил специалист по связям с общественностью ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог Кавказа» Александр Божков, в Карачаево-Черкесии построят новую трассу.
Она будет огибать южную часть Черкесска, а проектированием и строительством займутся специалисты ФКУ.
В этом году они планируют начать проектирование новой дороги в обход Черкесска. Трасса длиной шесть километров обогнёт столицу Карачаево-Черкесии с юга — от переезда в поселке Юбилейном до села Знаменка. Это позволит разгрузить улицы столицы от грузовиков и транзитного транспорта.
Помимо этого, в Карачаево-Черкесии в 2018 г. капитально отремонтируют два моста. Также построят новый мост через Большой Ставропольский канал. А на трассе Черкесск — Домбай укрепят дорожное покрытие.
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