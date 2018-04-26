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Факел для сжигания свалочного газа в «Ядрово» планируют зажечь через месяц
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Факел для сжигания свалочного газа в «Ядрово» планируют зажечь через месяц 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Факел для сжигания свалочного газа на мусорном полигоне «Ядрово» в подмосковном Волоколамском районе планируется зажечь к концу мая, сообщил акционер ООО «Ядрово» Алексей Волошин.
"Предварительно, по информации, факел будет зажжен к концу мая", — сказал Волошин, отвечая на вопрос губернатора Подмосковья Андрея Воробьева о первых результатах работы.
На территории мусорной свалки «Ядрово» недалеко от Волоколамска вводился режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона. В марте, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.
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