Голландское оборудование для дегазации «Ядрово» прибыло в Волоколамский район

Два грузовика с голландским оборудованием для дегазации мусорного полигон «Ядрово» прибыли на таможню в Волоколамском районе. Об этом сообщили в пресс‐службе министерства экологии и природопользования Московской области.

Машины с голландским оборудованием для активной дегазации «Ядрово» прибыли на таможенный пост в Волоколамском районе. Проводится проверка и домаркировка стичера

— сообщение пресс-службы.

Машины пройдут таможню, затем направятся на полигон. Во вторник, 24 апреля, на полигоне начнут монтаж оборудования.

С помощью стичера, к которому будет крепиться специальная игла, будет прокалывать тело полигона для сбора газа. После чего этот газ поместят в специальный цех, где его переработают в энергию.

Ранее стало известно, что старый участок полигона «Ядрово» («первая карта») готова к проведению дегазации. 14 апреля локация перестала принимать мусор.

Голландское оборудование Multriwell нужно для процедуры активное дегазации. 20 апреля пять грузовиков с оборудованием выехали в Россию, а пока оно транспортировалось в Подмосковье, полигон готовили к установке оборудования.