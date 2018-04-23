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Голландское оборудование для дегазации «Ядрово» прибыло в Волоколамский район
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Голландское оборудование для дегазации «Ядрово» прибыло в Волоколамский район 

360tv.ru 1 час назад
Два грузовика с голландским оборудованием для дегазации мусорного полигон «Ядрово» прибыли на таможню в Волоколамском районе. Об этом сообщили в пресс‐службе министерства экологии и природопользования Московской области.
Машины с голландским оборудованием для активной дегазации «Ядрово» прибыли на таможенный пост в Волоколамском районе. Проводится проверка и домаркировка стичера
— сообщение пресс-службы.
Машины пройдут таможню, затем направятся на полигон. Во вторник, 24 апреля, на полигоне начнут монтаж оборудования.
С помощью стичера, к которому будет крепиться специальная игла, будет прокалывать тело полигона для сбора газа. После чего этот газ поместят в специальный цех, где его переработают в энергию.
Ранее стало известно, что старый участок полигона «Ядрово» («первая карта») готова к проведению дегазации. 14 апреля локация перестала принимать мусор.
Голландское оборудование Multriwell нужно для процедуры активное дегазации. 20 апреля пять грузовиков с оборудованием выехали в Россию, а пока оно транспортировалось в Подмосковье, полигон готовили к установке оборудования.
Процедура дегазации займет шесть недель. Глава Волоколамского района Андрей Вихарев ранее заявил, что вместо «Ядрово» отроют новый полигон. Он будет современным и экологически безвредным.
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