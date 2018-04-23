Машина со спецоборудованием прибыла на полигон «Ядрово» в Волоколамском районе

На полигон твердых бытовых отходов (ТБО) «Ядрово» в Волоколамском районе Подмосковья прибыла машина с оборудованием для дегазации, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что оборудование для дегазации полигона «Ядрово» привезут из Амстердама. «Машина с оборудованием (для дегазации — ред.) уже на полигоне», — сказал собеседник агентства. Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел. Ранее на старой карте полигона «Ядрово» перестали принимать отходы, завершился первый этап подготовки территории к дегазации.