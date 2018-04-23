На полигон «Ядрово» привезли голландское оборудование

Грузовик с газосборными трубами и комплектующими для системы дегазации прибыл на полигон «Ядрово» из Нидерландов, еще одна машина с голландским оборудованием в настоящий момент находится на таможне в Волоколамском районе. Об этом в понедельник, 23 апреля «Ленте.ру» сообщили в региональном правительстве.

В машине прибыли комплектующие для двух типов дренажных скважин: горизонтальных и вертикальных, с помощью которых и будет собираться свалочный газ из тела полигона. Они изготовлены из специальных композитных материалов, газо и водонепроницаемы, имеют срок службы более 15 лет.

«Также в ближайшие дни на полигон «Ядрово» прибудет стичер, с помощью которого в теле полигона будут сделаны пять тысяч проколов. После монтажа вертикальных скважин газ по ним будет выводиться на высокотемпературной факел и сжигаться», —говорится в сообщении.

Ранее из Голландии в Россию приехал большегруз с изоляционным материалом Trisoplast Mineral Liner, который состоит из песка, бентонита и полимерной добавки. Он будет использован для гидроизоляции и газоизоляции газосборных колодцев.