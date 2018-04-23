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На полигон «Ядрово» привезли голландское оборудование
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На полигон «Ядрово» привезли голландское оборудование 

Lenta.ru 53 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Грузовик с газосборными трубами и комплектующими для системы дегазации прибыл на полигон «Ядрово» из Нидерландов, еще одна машина с голландским оборудованием в настоящий момент находится на таможне в Волоколамском районе. Об этом в понедельник, 23 апреля «Ленте.ру» сообщили в региональном правительстве.
В машине прибыли комплектующие для двух типов дренажных скважин: горизонтальных и вертикальных, с помощью которых и будет собираться свалочный газ из тела полигона. Они изготовлены из специальных композитных материалов, газо и водонепроницаемы, имеют срок службы более 15 лет.
«Также в ближайшие дни на полигон «Ядрово» прибудет стичер, с помощью которого в теле полигона будут сделаны пять тысяч проколов. После монтажа вертикальных скважин газ по ним будет выводиться на высокотемпературной факел и сжигаться», —говорится в сообщении.
Ранее из Голландии в Россию приехал большегруз с изоляционным материалом Trisoplast Mineral Liner, который состоит из песка, бентонита и полимерной добавки. Он будет использован для гидроизоляции и газоизоляции газосборных колодцев.
2 апреля подмосковный губернатор Андрей Воробьев провел совещание на мусорном полигоне «Ядрово» в Волоколамском районе. На следующий день он заявил, что на всех действующих в регионе мусорных полигонах проводится активная работа по дегазации и сбору фильтрата.
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