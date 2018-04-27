Ещё
На полигоне «Ядрово» провели испытания стичера
Далее:
Читайте также:
Ещё

На полигоне «Ядрово» провели испытания стичера 

Газета.Ru 18 минут назад
Фото: Газета.Ru
В пятницу специалисты компании «Multriwell» провели тестовый прокол и установку гибкой вертикальной скважины с помощью иглы-стичера.
Коммерческий директор компаний Multriwell и Trisoplast Mineral Liners Юджин Тиммерманс заявил, что результатами пусковых работ он доволен, и к проколам первого из 17 участков карты полигона голландская компания планирует приступить уже в субботу утром.
Всего в теле полигона будет сделано 5000 проколов.
"Тест прошел успешно, мы очень довольны, сегодня мы готовим машину, чтобы она была готова к завтрашнему утру. Завтрашние работы будут проведены на площади в 3000 квадратных метров. Через каждые три метра будет производиться проколы, сверху они будут покрываться изолирующим материалом", — прокомментировал Тиммерманс.
Представитель оператора полигона «Ядрово» Максим Конопко рассказал, что голландская компания планирует выполнить все работы по монтажу системы дегазации за 4-5 недель, при этом проколы специально будут проводить поэтапно.
"Это обусловлено спецификой технологии. Те проколы, которые будут делаться, сразу буду обвязываться горизонтальными дренами (система сбора свалочного газа), сразу накрываться непроницаемым слоем текстиля и пластика, и накрываться это все будет грунтом, поэтому никакого дополнительного выхода газа не будет", — сообщил Максим Конопко.
"У нас есть оборудование, которое фиксирует количество выбросов, если будет какая-то внештатная ситуация, об этом станет известно. Это прибор для фиксации газов: кислорода, сероводорода, метана и углекислого газа. Этот процесс безопасный", — добавил Юджин Тиммерманс.
Газета.Ru: последние новости
В Москве из-за ДТП с грузовиком ограничили движение по МКАД В Кургане пьяный водитель "Волги" протаранил танк Т-34 Движение транспорта ограничили на правом берегу Красноярска
Комментарии  Ещё 37 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФСБ сделала россиянам предупреждение3
Умер Валерий Доманский10
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео65
Лишать прав начнут по новой статье
«Это мамина BMW»: в Казани лихач убил сотрудника ГИБДД10
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
00:34
МКАД парализовало после крупного ДТП
ДТП Автоновости
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение