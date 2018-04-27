На полигоне «Ядрово» провели испытания стичера

В пятницу специалисты компании «Multriwell» провели тестовый прокол и установку гибкой вертикальной скважины с помощью иглы-стичера.

Коммерческий директор компаний Multriwell и Trisoplast Mineral Liners Юджин Тиммерманс заявил, что результатами пусковых работ он доволен, и к проколам первого из 17 участков карты полигона голландская компания планирует приступить уже в субботу утром.

Всего в теле полигона будет сделано 5000 проколов.

"Тест прошел успешно, мы очень довольны, сегодня мы готовим машину, чтобы она была готова к завтрашнему утру. Завтрашние работы будут проведены на площади в 3000 квадратных метров. Через каждые три метра будет производиться проколы, сверху они будут покрываться изолирующим материалом", — прокомментировал Тиммерманс.

Представитель оператора полигона «Ядрово» Максим Конопко рассказал, что голландская компания планирует выполнить все работы по монтажу системы дегазации за 4-5 недель, при этом проколы специально будут проводить поэтапно.

"Это обусловлено спецификой технологии. Те проколы, которые будут делаться, сразу буду обвязываться горизонтальными дренами (система сбора свалочного газа), сразу накрываться непроницаемым слоем текстиля и пластика, и накрываться это все будет грунтом, поэтому никакого дополнительного выхода газа не будет", — сообщил Максим Конопко.

"У нас есть оборудование, которое фиксирует количество выбросов, если будет какая-то внештатная ситуация, об этом станет известно. Это прибор для фиксации газов: кислорода, сероводорода, метана и углекислого газа. Этот процесс безопасный", — добавил Юджин Тиммерманс.