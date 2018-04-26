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Проколы в теле полигона «Ядрово» в Волоколамском районе начнут делать 27 апреля
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Проколы в теле полигона «Ядрово» в Волоколамском районе начнут делать 27 апреля 

РИАМО 17 минут назад
Фото: РИАМО
Голландские специалисты 27 апреля начнут делать проколы в теле полигона твердых бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском районе Подмосковья, сообщил в четверг коммерческий директор компаний Multriwell и Trisoplast Mineral Liners Юджин Тиммерманс.
«99% всего груза приехало (на полигон «Ядрово» — ред.) — это газосборный колодец, трубы-коллекторы для газа, горизонтальные дренажные слои, а также вертикальный дренаж. Все здесь, мы кладем это на склад и завтра мы начинаем проколы», — сказал Тиммерманс.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел. Ранее на старой карте полигона «Ядрово» перестали принимать отходы, завершился первый этап подготовки территории к дегазации.
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