Проколы в теле полигона «Ядрово» в Волоколамском районе начнут делать 27 апреля

Голландские специалисты 27 апреля начнут делать проколы в теле полигона твердых бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском районе Подмосковья, сообщил в четверг коммерческий директор компаний Multriwell и Trisoplast Mineral Liners Юджин Тиммерманс

«99% всего груза приехало (на полигон «Ядрово» — ред.) — это газосборный колодец, трубы-коллекторы для газа, горизонтальные дренажные слои, а также вертикальный дренаж. Все здесь, мы кладем это на склад и завтра мы начинаем проколы», — сказал Тиммерманс.