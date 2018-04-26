Систему дегазации на подмосковном полигоне «Ядрово» запустят в мае

МОСКВА, 26 апреля. / ТАСС /. Оператор мусорного полигона «Ядрово» в Волоколамском районе Московской области планирует запустить систему принудительной откачки свалочного газа из свалки в мае. Об этом в эфире телеканала «Подмосковье 360» в четверг сообщил совладелец полигона Алексей Волошин.

Ранее сообщалось, что местные жители жаловались на неприятный запах, который объясняется происходящими время от времени с «Ядрово» утечками свалочного газа. Система дегазации должна окончательно решить эту проблему. Она представляет из себя сеть труб, связанных воедино, через которые компрессором вытягивается газ из недр свалки и выводится на установку сжигания — факел.

"Предварительно, факел будет к концу мая запущен", — сказал Волошин. Ранее назывался другой срок запуска установки — до 15 мая.

Жители Волоколамского района провели несколько митингов с требования закрытия свалки. 21 марта 77 школьников района обратились к врачам из-за плохого самочувствия, в течение трех дней для общеклинического обследования были госпитализированы 11 детей. Жители связывали плохое самочувствие детей с очередным выбросом газа с «Ядрово», однако анализы крови не подтвердили эту версию.