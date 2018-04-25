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Три основные площадки для бурения скважин разграничили на теле полигона «Ядрово»
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Три основные площадки для бурения скважин разграничили на теле полигона «Ядрово» 

РИАМО 33 минуты назад
Фото: РИАМО
В рамках геодезических работ на полигоне «Ядрово» в Волоколамском районе Подмосковья в среду разграничили три секции для бурения скважин из семнадцати, передает корреспондент РИАМО.
Накануне на мусорный полигон доставили стичер для прокола тела полигона. Сейчас геодезисты ведут работу по разграничению тела полигона на отдельные секции и определению точек для проколов стичером. Тело полигона разграничат на 17 площадок.
«Они бурить будут сначала центральную скважину на каждой площадке. Потом уже сеть сгущается», — сообщил начальник службы геодезии ООО «Стройтех» Алексей Дьяков.
Всего на теле полигона нужно будет сделать 17 основных проколов, а затем через каждые три метра делать дополнительные, добавил Дьяков.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел. Ранее на старой карте полигона «Ядрово» перестали принимать отходы, завершился первый этап подготовки территории к дегазации.
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