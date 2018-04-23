Суды стали реже рассматривать дела автомобилистов

Верховный суд России отчитался о работе в прошлом году. В частности, обнародованы сведения о решениях, вынесенных по административным делам по 12-й, «водительской» статье КоАП. Автоинспекция передает на рассмотрение в суд самых опасных нарушителей: нетрезвых, выехавших на встречную полосу, допустивших значительное превышение скорости. Подробности приводит «Коммерсантъ».

За год с 8,7 до 8,1 тысячи сократилось число наказаний за управление автомобилем с техническими неисправностями, с 8,3 до 5,9 тысячи уменьшилось количество случаев наказания за нарушения на железнодорожных переездах. В два раза, до 1,7 тысячи, стало меньше наказаний за непредоставление преимущества транспорту с включенным спецсигналом. Число водителей, наказанных за значительное превышение скорости (более 60 км/ч), стало меньше втрое.

Число осужденных по статье 12.8 КоАП (управление автомобилем в нетрезвом виде) сократилось с 353,1 до 317,4 тысячи, по статье 12.26 КоАП (отказ от освидетельствования) — с 228,5 до 204,2 тысячи. В обоих случаях положено наказание в виде лишения прав и штрафа в размере 30 тысяч рублей. При этом из статистики Верховного суда следует, что общий объем наложенных штрафов за пьяное вождение в 3,3 раза больше, чем объем уплаченных (или принудительно взысканных): 2,3 миллиарда рублей против 7,8.

По выездам на встречную полосу количество решений судов сократилось с 195,5 до 181,4 тысячи, при этом значительная часть водителей (более 159 тысяч) отделалась лишь штрафом без лишения прав. Лишение прав применяется, как правило, при отягчающих обстоятельствах. Таковыми суд может посчитать, к примеру, нарушения ПДД, совершенные водителем в течение года.