Ещё
На трассе «Вятка» столкнулись «Хендай-Солярис» и грузовик: три человека получили травмы
Далее:
Читайте также:
Ещё

На трассе «Вятка» столкнулись «Хендай-Солярис» и грузовик: три человека получили травмы 

Vyatka-grad.ru 2 часа назад
Фото: Vyatka-grad.ru
22 апреля в Юрьянском районе столкнулись грузовик и «легковушка». Авария произошла в 7:30 на 397 км федеральной автодороги «Вятка».
По предварительным данным УГИБДД УМВД России по Кировской области, 24-летний водитель автомобиля «Хендай-Солярис» выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем «Скания».
В результате происшествия три человека получили травмы: водитель автомобиля «Хендай-Солярис», а также две его пассажирки — 15-летняя девушка и 45-летняя женщина.
Женщин доставили в больницу. Сейчас автоинспекторы устанавливают все обстоятельства аварии.
Фото — УГИБДД УМВД России по Кировской области
Vyatka-grad.ru: последние новости
В Кирове выскочившая из-под троллейбуса доска серьезно травмировала женщину Стали известны личности пятерых погибших в страшном ДТП на трассе в Сунском районе В Кирове водитель «УАЗа» умер прямо за рулём
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор7
Казахстан закрыл границу с Россией81
Почему до сих пор не закрыто дело «трезвого мальчика»
Mitsubishi Lancer трансформируется в кроссовер
Фото обновленной Lada Granta «утекли» в Сеть
Видео
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:53
Водителю забросили мусор в машину
Автоновости
00:48
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор
ДТП
00:12
Девушке в багажнике авто сломали ноги
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение