На трассе «Вятка» столкнулись «Хендай-Солярис» и грузовик: три человека получили травмы

22 апреля в Юрьянском районе столкнулись грузовик и «легковушка». Авария произошла в 7:30 на 397 км федеральной автодороги «Вятка».

По предварительным данным УГИБДД УМВД России по Кировской области, 24-летний водитель автомобиля «Хендай-Солярис» выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем «Скания».

В результате происшествия три человека получили травмы: водитель автомобиля «Хендай-Солярис», а также две его пассажирки — 15-летняя девушка и 45-летняя женщина.

Женщин доставили в больницу. Сейчас автоинспекторы устанавливают все обстоятельства аварии.

Фото — УГИБДД УМВД России по Кировской области