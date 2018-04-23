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Москвич в салоне красоты расстрелял бывшего мужа своей сожительницы, напавшего на женщину с ножом
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Москвич в салоне красоты расстрелял бывшего мужа своей сожительницы, напавшего на женщину с ножом 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Столичная полиция проводит проверку после стрельбы в салоне красоты в Пресненском районе, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, инцидент произошел вечером 21 апреля в салоне красоты на ул. Климашкина, где был обнаружен 36-летний мужчина с четырьмя огнестрельными ранениями. Две пули попали ему в лоб и челюсть, еще две — в туловище и живот. Потерпевшего доставили в реанимацию.
На месте происшествия также находился 36-летний москвич, работающий в аэропорту Внуково инженером. Он дождался полицейских и рассказал об обстоятельствах случившегося.
«По словам мужчины, он действовал в пределах необходимой обороны. Он приехал в салон, чтобы забрать свою сожительницу, работающую косметологом. В этот момент в салон пришел бывший муж женщины, который учинил скандал, держа в руке нож. Инженер попытался успокоить потерпевшего и предупредил, что у него при себе травматический пистолет, но бывший супруг продолжал нападать на женщину и ее нынешнего кавалера. В результате заявитель достал пистолет и сделал предупредительный выстрел вверх, но после того как нападавший никак не отреагировал, выстрелил в него четыре раза, причинив указанные ранения», — пояснил источник.
С места происшествия полицейские изъяли пять гильз и травматический пистолет. По данному факту проводится проверка. Опросить потерпевшего сотрудники МВД пока не могут — он остается в реанимации в тяжелом состоянии.
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