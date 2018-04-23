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Женщину-пешехода насмерть сбили на трассе в Удмуртии
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Женщину-пешехода насмерть сбили на трассе в Удмуртии 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Алнаши. Удмуртия. Женщину-пешехода насмерть сбили на трассе в Алнашском районе Удмуртии. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике, авария произошла ночью в субботу, 21 апреля.
ДТП случилось на 56-м км трассы «Елабуга — Пермь», у поворота на деревню Удмуртской Тоймобаш.
«Неустановленный водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на пешехода — женщину 1981 года рождения. В результате ДТП пешеход получила смертельную травму», — отмечают правоохранители.
Стражи порядка в настоящее время разыскивают очевидцев произошедшей аварии. Свидетелей ДТП просят позвонить по телефонам: 8 (3412) 415-700 и 415-701, либо 02.
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