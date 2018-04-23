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В Прикамье в столкновении «Нивы» и «Газели» погибли две женщины
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В Прикамье в столкновении «Нивы» и «Газели» погибли две женщины 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Смертельная авария в Чусовском районе произошла около 7 часов утра 23 апреля.
«Около 7 часов 20 минут на автодороге Кунгур-Соликамск-Горнозаводск произошло дорожно-транспортное происшествие. Со стороны Горнозаводска в направлении Чусового двигался автомобиль «Шевроле Нива» под управлением 60-летнего водителя. По предварительной информации, на 11 км трассы мужчина не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с ГАЗ-2707», — сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю.
От удара «Газель» вылетела с дороги и опрокинулась в кювет. В аварии погибли две пассажирки «Нивы», 53-летняя и 32-летняя женщины.
Также различные травмы получил водитель «Нивы» и его 28-летний пассажир. Их увезли в больницу.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту смертельной аварии.
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