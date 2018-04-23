В столкновении двух легковушек на перекрестке Одесской и Котовского пострадала тюменка

Сегодня, 23 апреля, на перекрестке улиц Одесской и Котовского в Тюмени столкнулись два легковых автомобиля. В результате этой аварии пострадал один человек.

Водитель американской машины получила ушиб грудной клетки, а предполагаемый виновник этой аварии не пострадал. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.