В столкновении двух легковушек на перекрестке Одесской и Котовского пострадала тюменка 

Сегодня, 23 апреля, на перекрестке улиц Одесской и Котовского в Тюмени столкнулись два легковых автомобиля. В результате этой аварии пострадал один человек.
— По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet Niva нарушил правила очередности проезда. Совершая поворот он не пропустил Ford, — рассказала 72.ru Анжела Борисова, начальник отделения пропаганды ГИБДД Тюменской области.
Водитель американской машины получила ушиб грудной клетки, а предполагаемый виновник этой аварии не пострадал. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.