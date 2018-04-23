Пенсионерку сбили на пешеходном переходе в Приокском районе

Рядом с домом № 10 на улице Корейской в Приокском районе Нижнего Новгорода 79-летняя женщина попала под колеса автомобиля. ДТП произошло днем 20 апреля, сообщает УГИБДД по Нижегородской области.

За рулем автомобиля « Киа » находился 47-летний мужчина со стажем управления более десяти лет. Совершая движение задним ходом, он не убедился в безопасности маневра и наехал на женщину, когда она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Серьезно пенсионерка не пострадала: она получила ушибы, медицинскую помощь ей оказали на месте.

Ранее сообщалось, что грузовик протаранил восемь автомобилей на парковке в Нижнем Новгороде.