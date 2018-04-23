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Любовная драма в салоне красоты со стрельбой и поножовщиной
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Любовная драма в салоне красоты со стрельбой и поножовщиной 

Мир24 56 минут назад
Фото: Мир24
В салоне красоты в Пресненском районе Москвы произошла перестрелка. Причиной конфликта стала сотрудница салона, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел вечером 21 апреля. В салон пришел 36-летний мужчина, который ранее был женат на одной из сотрудниц. Он учинил скандал, держа в руке нож, несколько раз напав на бывшую супругу. На месте происшествия также находился нынешний возлюбленный москвички.
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Мужчина, у которого с собой был травматический пистолет, сделал предупредительный выстрел вверх, но после того как нападавший никак не отреагировал, выстрелил в него четыре раза. Две пули попали ему в лоб и челюсть, еще две — в туловище и живот. Потерпевшего доставили в реанимацию, его состояние оценивается как тяжелое.
По словам стрелявшего, он действовал в пределах необходимой обороны. Подозреваемый дождался полицейских и рассказал об обстоятельствах случившегося. С места ЧП изъяли пять гильз и травматический пистолет. По данному факту проводится проверка.
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