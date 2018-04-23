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На Кубани подросток залез на ж/д цистерну и получил ожоги от удара током
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На Кубани подросток залез на ж/д цистерну и получил ожоги от удара током 

РИА Новости 1 час назад
КРАСНОДАР, 23 апр — РИА Новости. Подросток на Кубани получил 60% ожогов тела от удара током после того, как залез на вагон-цистерну, стоящий на железнодорожных путях, сообщает пресс-служба Новороссийского ЛО МВД России на транспорте.
Уточняется, что информация о происшествии на станции Себедахово поступила в дежурную часть линейного отдела полиции на станции Крымская в субботу поздно вечером.
"Как выяснили сотрудники транспортной полиции, 15-летний житель станицы Троицкой Крымского района вместе с друзьями находился в зоне повышенной опасности. Подросток залез на вагон-цистерну, стоящий на железнодорожных путях, в результате чего попал в электромагнитное поле. Его ударило током мощностью 27 тысяч вольт. С ожогами 60% тела мальчик доставлен в реанимационное отделение Славянской центральной районной больницы", — говорится в сообщении.
В настоящее время сотрудники транспортной полиции выясняют обстоятельства происшествия.
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