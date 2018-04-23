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«Будьте осторожны!»: глава городской ГИБДД обратился к водителям Самары
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«Будьте осторожны!»: глава городской ГИБДД обратился к водителям Самары 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В областной столице в апреле инспекторы ДПС зарегистрировали 10 аварий, в которых пострадали дети. 8 аварий произошли на пешеходных переходах.
Руководитель городской ГИБДД Андрей Карпочев обратился ко всем пешеходам с просьбой быть более внимательными на проезжей части дороги.
— Помните, перед тем, как перейти проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, нужно убедиться в безопасности своих действий. Потому что машина, с какой бы скоростью она ни ехала, мгновенно остановиться не может. Уважаемые родители! Еще раз повторите сами и со своими детьми пункт 4.5 «Правил дорожного движения», который гласит: «На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен», — отметил Андрей Карпочев.
Переходы без светофоров — зона особого риска
Водители при приближении к пешеходным переходам обязаны сбросить скорость вплоть до остановки своего автомобиля, чтобы вовремя увидеть людей и избежать трагедии.
— Запомните пункт 10.1 ПДД: «Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил». Этот пункт актуален сейчас, в связи с погодными условиями, как в черте города, так и за его пределами, — сказал руководитель городской ГИБДД.
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