Смертельное ДТП в Богородском районе: два человека погибли (ФОТО)

22 апреля в результате лобового столкновения автомобилей на трассе в Богородском районе погибли два человека. Об этом сообщает УГИБДД по Нижегородской области.

Авария произошла в 20:12 на 22-м километре трассы Нижний Новгород — Касимов. 36-летний водитель «Патриота» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Ладой-Приорой».

38-летний водитель « Лады » получил смертельное ранение. Его 45-летняя пассажирка скончалась от сочетанных травм в больнице.

Водитель «Патриота» получил черепно-мозговую травму, 34-летняя пассажирка — закрытую черепно-мозговую травму, гематомы и ушибы. Они были госпитализированы. Десятилетнияя девочка в момент аварии находилась на заднем сиденье и была пристегнута ремнем безопасности. После осмотра в больнице ее отпустили.

Ранее сообщалось, что «Мерседес-Бенц» насмерть сбил женщину в Володарском районе.

Фото: vk.com