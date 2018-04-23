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Смертельное ДТП в Богородском районе: два человека погибли (ФОТО)
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Смертельное ДТП в Богородском районе: два человека погибли (ФОТО) 

В городе N 2 часа назад
Фото: В городе N
22 апреля в результате лобового столкновения автомобилей на трассе в Богородском районе погибли два человека. Об этом сообщает УГИБДД по Нижегородской области.
Авария произошла в 20:12 на 22-м километре трассы Нижний Новгород — Касимов. 36-летний водитель «Патриота» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Ладой-Приорой».
38-летний водитель «Лады» получил смертельное ранение. Его 45-летняя пассажирка скончалась от сочетанных травм в больнице.
Водитель «Патриота» получил черепно-мозговую травму, 34-летняя пассажирка — закрытую черепно-мозговую травму, гематомы и ушибы. Они были госпитализированы. Десятилетнияя девочка в момент аварии находилась на заднем сиденье и была пристегнута ремнем безопасности. После осмотра в больнице ее отпустили.
Ранее сообщалось, что «Мерседес-Бенц» насмерть сбил женщину в Володарском районе.
Фото: vk.com
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