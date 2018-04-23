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В Санкт-Петербурге водитель такси случайно «похитил» ребенка-инвалида
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В Санкт-Петербурге водитель такси случайно «похитил» ребенка-инвалида 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге водитель такси увез 10-летнего ребенка-инвалида, оставив мать на обочине дороги.
Об этом сообщили в аппарате Уполномоченного по правам ребенка Светланы Агапитовой. Мать девочки обратилась за помощью к омбудсмену. Она рассказала, что вызвала такси через популярный онлайн-сервис. 10-летний ребенок не может передвигаться самостоятельно, поэтому женщина долго усаживала дочь. После она захлопнула дверь и стала обходить машину, чтобы сесть с другой стороны.
В этот момент водитель поехал. «Я бежала за машиной, кричала, но такси не остановилось. Трубку шофёр тоже не брал, и только доехав до пункта назначения заметил моё отсутствие», — рассказала женщина. Поездка заняла несколько минут, но все это время девочка тоже пыталась сказать водителю, что мамы нет в машине.
Чтобы загладить вину, мужчина не стал брать деньги за поездку. Кроме того, петербурженка написала жалобу в сервис. Ей принесли извинения и зачислили бонусные баллы. Все претензии к водителю женщину попросили переадресовать в таксопарк. В компании, управляющей сервисом, предоставили объяснительную мужчины. Он не отрицает, что просто не заметил отсутствия взрослого человека в машине. Водитель сослался на усталость: он работал 4-й день подряд. Однако по версии таксиста, девочка не испугалась, а он сразу ответил на звонок.
Теперь мужчину и его автомобиль внесли в черный список.
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