Транспортный коллапс: центр Ростова встал в гигантскую пробку

Сегодня, 25 апреля, около 11 часов дня на Красноармейской и проспекте Буденновском произошла коммунальная авария. Из-за того, что перекресток этих улиц перекрыл автомобиль аварийной службы ООО «ПМСУ 61», центр города превратился в большую пробку. Вдобавок к этому здесь сломался светофор.

— От железнодорожного вокзала по Красноармейской до проспекта Буденновского ехала около часа. Многие пассажиры маршрутки просто вышли, не доехав до остановки, и пошли пешком, — рассказала корреспонденту 161.ru ростовчанка Мария Иванова

По словам ростовчанки, на месте работает регулировщик, но это не сильно помогает ускорить движение общественного транспорта.