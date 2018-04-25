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Транспортный коллапс: центр Ростова встал в гигантскую пробку
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Транспортный коллапс: центр Ростова встал в гигантскую пробку 

161.ru 18 минут назад
Фото: 161.ru
Сегодня, 25 апреля, около 11 часов дня на Красноармейской и проспекте Буденновском произошла коммунальная авария. Из-за того, что перекресток этих улиц перекрыл автомобиль аварийной службы ООО «ПМСУ 61», центр города превратился в большую пробку. Вдобавок к этому здесь сломался светофор.
— От железнодорожного вокзала по Красноармейской до проспекта Буденновского ехала около часа. Многие пассажиры маршрутки просто вышли, не доехав до остановки, и пошли пешком, — рассказала корреспонденту 161.ru ростовчанка Мария Иванова.
По словам ростовчанки, на месте работает регулировщик, но это не сильно помогает ускорить движение общественного транспорта.
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