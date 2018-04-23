Ещё
Все в пару: авария теплотрассы стала причиной сильных пробок в центре Ростова
Далее:
Читайте также:
Ещё

Все в пару: авария теплотрассы стала причиной сильных пробок в центре Ростова 

Деловое сообщество 1 час назад
В Ростове-на-Дону утром 23 апреля произошла коммунальная авария. На проспекте Михаила Нагибина в районе железнодорожных путепроводов произошел порыв теплотрассы, из-за которого все заволокло паром. Водителям личного транспорта рекомендуется искать пути объезда, в данном районе, по сообщению очевидцев, все машины сейчас едут «на аварийке». Согласно данным информационного сервиса Яндекс. Пробки, из-за инцидента на проспекте Михаила Нагибина по направлению из центра до площади Гагарина собралась пробка. Скорость движения на участке до не превышает 3 км/ч.
Деловое сообщество: последние новости
12 пострадавших и один погибший, число жертв массового ДТП под Ростовом увеличилось На Западном в Ростове установят новые светофоры В Ростове на улице Неклиновской ограничат движение
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор7
Казахстан закрыл границу с Россией81
Почему до сих пор не закрыто дело «трезвого мальчика»
Mitsubishi Lancer трансформируется в кроссовер
Volvo может получить двигатели Mercedes-Benz
Видео
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:53
Водителю забросили мусор в машину
Автоновости
00:48
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор
ДТП
00:12
Девушке в багажнике авто сломали ноги
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение