Все в пару: авария теплотрассы стала причиной сильных пробок в центре Ростова

В Ростове-на-Дону утром 23 апреля произошла коммунальная авария. На проспекте Михаила Нагибина в районе железнодорожных путепроводов произошел порыв теплотрассы, из-за которого все заволокло паром. Водителям личного транспорта рекомендуется искать пути объезда, в данном районе, по сообщению очевидцев, все машины сейчас едут «на аварийке». Согласно данным информационного сервиса Яндекс. Пробки, из-за инцидента на проспекте Михаила Нагибина по направлению из центра до площади Гагарина собралась пробка. Скорость движения на участке до не превышает 3 км/ч.