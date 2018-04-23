Нетрезвый и без прав: житель Кавалерово задержан с поличным за рулем автомобиля

В поселке Кавалерово Приморского края задержан молодой человек, который управлял автомобилем без прав в состоянии алкогольного опьянения, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Управление МВД России по Приморскому краю. Накануне ночью в поле зрения экипажа дорожно-патрульной службы попал автомобиль, который ехал по проезжей части в сторону поселка Фабричного, виляя по дороге. За автомобилем началось преследование, но водитель не реагировал на сирену и проблесковые маячки. Напротив, ускорившись, нетрезвый водитель попытался развернуться и скрыться от преследования патрульной службы. В районе дома № 66 на улице Арсеньева Toyota Cresta перевернулась. В результате ДТП автомобиль получил серьезные повреждения, водитель не пострадал. Установлено, что за рулем находился мужчина 1999 года рождения. За допущенные нарушения в управлении транспортным средством злостному правонарушителю грозит административный арест на срок от 10 до 15 суток.