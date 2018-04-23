Ещё
Нетрезвый и без прав: житель Кавалерово задержан с поличным за рулем автомобиля
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нетрезвый и без прав: житель Кавалерово задержан с поличным за рулем автомобиля 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В поселке Кавалерово Приморского края задержан молодой человек, который управлял автомобилем без прав в состоянии алкогольного опьянения, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Управление МВД России по Приморскому краю.
Накануне ночью в поле зрения экипажа дорожно-патрульной службы попал автомобиль, который ехал по проезжей части в сторону поселка Фабричного, виляя по дороге. За автомобилем началось преследование, но водитель не реагировал на сирену и проблесковые маячки. Напротив, ускорившись, нетрезвый водитель попытался развернуться и скрыться от преследования патрульной службы. В районе дома № 66 на улице Арсеньева Toyota Cresta перевернулась.
В результате ДТП автомобиль получил серьезные повреждения, водитель не пострадал.
Установлено, что за рулем находился мужчина 1999 года рождения. За допущенные нарушения в управлении транспортным средством злостному правонарушителю грозит административный арест на срок от 10 до 15 суток.
Primpress: последние новости
Утро во Владивостоке началось с пробок в районе Второй Речки и двух ДТП Приморцы застыдили водителя Suzuki Escudo Школьник едва не погиб под колесами автобуса в Приморье
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор7
Казахстан закрыл границу с Россией81
Почему до сих пор не закрыто дело «трезвого мальчика»
Mitsubishi Lancer трансформируется в кроссовер
Фото обновленной Lada Granta «утекли» в Сеть
Видео
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:53
Водителю забросили мусор в машину
Автоновости
00:48
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор
ДТП
00:12
Девушке в багажнике авто сломали ноги
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение