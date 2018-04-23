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Два человека погибли в столкновении «Газели» и Chevrolet Niva на трассе в Чусовском районе
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Два человека погибли в столкновении «Газели» и Chevrolet Niva на трассе в Чусовском районе 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Столкновение «Газели» и Chevrolet Niva произошло утром 23 апреля на трассе Кунгур-Соликамск-Горнозаводск.
По предварительным данным, внедорожник Chevrolet Niva, за рулем которого был 60-летний водитель, ехал в сторону Горнозаводска. На 11 километре трассы мужчина не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в «Газель».
От удара «Газель» перевернулась
В результате столкновения погибли две пассажирки Chevrolet Niva: женщины в возрасте 31 и 53 лет.
— Различные травмы получили водитель внедорожника и его 28-летний пассажир. Пострадавшие госпитализированы в больницу, — сообщили в краевой полиции.
В аварии погибли две женщины
Сейчас полицейские разбираются в причинах смертельного ДТП.
В выходные в Перми на улице Лядовской внедорожник сбил 11-летнего школьника.
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