Два человека погибли в столкновении «Газели» и Chevrolet Niva на трассе в Чусовском районе

Столкновение «Газели» и Chevrolet Niva произошло утром 23 апреля на трассе Кунгур-Соликамск-Горнозаводск.

По предварительным данным, внедорожник Chevrolet Niva, за рулем которого был 60-летний водитель, ехал в сторону Горнозаводска. На 11 километре трассы мужчина не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в «Газель».

От удара «Газель» перевернулась

В результате столкновения погибли две пассажирки Chevrolet Niva: женщины в возрасте 31 и 53 лет.

— Различные травмы получили водитель внедорожника и его 28-летний пассажир. Пострадавшие госпитализированы в больницу, — сообщили в краевой полиции.

В аварии погибли две женщины

Сейчас полицейские разбираются в причинах смертельного ДТП.

В выходные в Перми на улице Лядовской внедорожник сбил 11-летнего школьника.