Сбивший пешехода нетрезвый петербуржец-автолюбитель отделался условным сроком

Калининский районный суд признал виновным жителя Петербурга, сбившего пешехода на регулируемом переходе, в результате чего пострадавший получил тяжкие телесные повреждения.

Как сообщили сегодня в городской прокуратуре, установлено, что находившийся за рулем Виталий Павлов был в состоянии опьянения и двигался при красном сигнале светофора с превышением скорости.

Отмечается, что подсудимый признал вину в совершении преступления, поэтому дело рассматривалось в особом порядке.

Павлову назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1,5 года. Приговор пока не вступил в законную силу.