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Сбивший пешехода нетрезвый петербуржец-автолюбитель отделался условным сроком
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Сбивший пешехода нетрезвый петербуржец-автолюбитель отделался условным сроком 

Интересант 1 час назад
Калининский районный суд признал виновным жителя Петербурга, сбившего пешехода на регулируемом переходе, в результате чего пострадавший получил тяжкие телесные повреждения.
Как сообщили сегодня в городской прокуратуре, установлено, что находившийся за рулем Виталий Павлов был в состоянии опьянения и двигался при красном сигнале светофора с превышением скорости.
Отмечается, что подсудимый признал вину в совершении преступления, поэтому дело рассматривалось в особом порядке.
Павлову назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1,5 года. Приговор пока не вступил в законную силу.
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