Два человека пострадали в ДТП в Ижевске за минувшие сутки

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске за минувшие сутки в результате ДТП пострадали два человека. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

Первая авария произошла 24 апреля в 14:34 напротив дома №34 по улице 30 лет Победы. Водитель « Лады Гранты », женщина 1981 года рождения, выезжая с второстепенной дороги, не предоставила преимущество и столкнулась с автомобилем «Форд» . В результате женщина получила травмы.

Вторая авария произошла 24 апреля в 18:27 напротив дома № 32 по улице Берша. Водитель «ВАЗа», молодой человек 1998 года рождения также не предоставил преимущества встречной машине. В результате он столкнулся с автомобилем «Хендай», за рулем которого находился мужчина 1957 года рождения. Водитель отечественного авто получил травмы.