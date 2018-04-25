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Два человека пострадали в ДТП в Ижевске за минувшие сутки
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Два человека пострадали в ДТП в Ижевске за минувшие сутки 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске за минувшие сутки в результате ДТП пострадали два человека. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии.
Первая авария произошла 24 апреля в 14:34 напротив дома №34 по улице 30 лет Победы. Водитель «Лады Гранты», женщина 1981 года рождения, выезжая с второстепенной дороги, не предоставила преимущество и столкнулась с автомобилем «Форд». В результате женщина получила травмы.
Вторая авария произошла 24 апреля в 18:27 напротив дома № 32 по улице Берша. Водитель «ВАЗа», молодой человек 1998 года рождения также не предоставил преимущества встречной машине. В результате он столкнулся с автомобилем «Хендай», за рулем которого находился мужчина 1957 года рождения. Водитель отечественного авто получил травмы.
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