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Два человека погибли в ДТП на «всречке» в Богородском районе
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Два человека погибли в ДТП на «всречке» в Богородском районе 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Два человека погибли в ДТП на «всречке» в Богородском районе, сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
ДТП произошло в восемь часов вечера 22 апреля на 22 километре автодороге Нижний Новгород — Касимов. Мужчина 1982 г.р. (водительский стаж 17 лет), управляя автомобилем «УАЗ Патриот», выехал на встречную полосу и совершил столкновение с «Ладой Приора».
В результате ДТП смертельные ранения получили водитель и пассажир «Лады Приора» — мужчина 1980 г.р. и женщина 1973 г.р.
Водитель «УАЗа» госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибами.
Кроме того пострадали находившиеся в отечественном внедорожнике женщина 1984 г.р. (закрытая черепно-мозговая травма, гематома, ушибы) и девочка 2008 г.р. Женщина госпитализирована, девочка в госпитализации не нуждалась.
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