Два человека погибли в ДТП на «всречке» в Богородском районе

Два человека погибли в ДТП на «всречке» в Богородском районе, сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

ДТП произошло в восемь часов вечера 22 апреля на 22 километре автодороге Нижний Новгород — Касимов. Мужчина 1982 г.р. (водительский стаж 17 лет), управляя автомобилем « УАЗ Патриот», выехал на встречную полосу и совершил столкновение с « Ладой Приора».

В результате ДТП смертельные ранения получили водитель и пассажир «Лады Приора» — мужчина 1980 г.р. и женщина 1973 г.р.

Водитель «УАЗа» госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибами.

Кроме того пострадали находившиеся в отечественном внедорожнике женщина 1984 г.р. (закрытая черепно-мозговая травма, гематома, ушибы) и девочка 2008 г.р. Женщина госпитализирована, девочка в госпитализации не нуждалась.