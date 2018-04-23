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В Самаре на Солнечной такси Nissan сбил на «зебре» десятилетнего мальчика
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В Самаре на Солнечной такси Nissan сбил на «зебре» десятилетнего мальчика 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
В воскресенье, 22 апреля, в 15:30 в Самаре, 42-летний мужчина, находившийся за рулём автомобиля Nissan, следуя по улице Солнечной со стороны Шестой просеки в направлении Пятой просеки, сбил десятилетнего мальчика, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу без сопровождения взрослых, сообщает старший референт отделения информации Ильдар Хужин.
Попавший под машину ребенок получил травмы. После оказания медицинской помощи пострадавший направлен на амбулаторное лечение.
По данным инспекторов ГИБДД, в момент наезда на мальчика водитель иномарки находился в трезвом состоянии. По факту случившегося ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход, сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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