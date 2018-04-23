В Вятскополянском районе 17-летний бесправник на незарегистрированном мотоцикле сбил школьницу

Вечером 21 апреля в деревне Гремячка Вятскополянского района мотоциклист сбил пешехода. Об этом сообщили в УГИБДД УМВД России по Кировской области.

ДТП произошло в 21:20 на улице Центральной. Напротив дома №1, по предварительным данным, 17-летний водитель незарегистрированного в установленном законом порядке мотоцикла «ИЖ ЮПИТЕР-5» совершил наезд на 14-летнюю девушку. Она шла по краю проезжей части дороги во встречном направлении.

В результате школьницу доставили в больницу. Автоинспекторы подчеркнули, что мотоциклист не имел права управления транспортными средствами. Сейчас все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Фото (тематическое) — moto-planeta.ru