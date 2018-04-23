Школьника-велосипедиста сбила иномарка в Вологде

14-летний подросток попал под машину в Вологде. В момент аварии пострадавший ехал на велосипеде.

Как сообщили в городском отделе ГИБДД, ДТП произошло сегодня в 7.50 на восьмой Садовой улице у дома № 10. Мальчик ехал по улице на велосипеде. Позади него двигался автомобиль «Санг Енг» под управлением 48-летней женщины. Решив объехать велосипедиста, автомобилистка выехала на встречную полосу. Внезапно такой же маневр совершил и школьник, в результате чего иномарка сбила его.

Приехавшие на место аварии врачи диагностировали у ребенка сотрясение головного мозга, черепно-мозговую травму, ушиб поясничного отдела, ссадины рук и спины. Пострадавшего доставили в областную детскую больницу.