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Школьника-велосипедиста сбила иномарка в Вологде
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Школьника-велосипедиста сбила иномарка в Вологде 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
14-летний подросток попал под машину в Вологде. В момент аварии пострадавший ехал на велосипеде.
Как сообщили в городском отделе ГИБДД, ДТП произошло сегодня в 7.50 на восьмой Садовой улице у дома № 10. Мальчик ехал по улице на велосипеде. Позади него двигался автомобиль «Санг Енг» под управлением 48-летней женщины. Решив объехать велосипедиста, автомобилистка выехала на встречную полосу. Внезапно такой же маневр совершил и школьник, в результате чего иномарка сбила его.
Приехавшие на место аварии врачи диагностировали у ребенка сотрясение головного мозга, черепно-мозговую травму, ушиб поясничного отдела, ссадины рук и спины. Пострадавшего доставили в областную детскую больницу.
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