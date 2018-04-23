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В Татарстане на несколько месяцев закроют участок трассы Р-239
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В Татарстане на несколько месяцев закроют участок трассы Р-239 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
В Татарстане временно ограничат движение транспорта в связи с ремонтом участка федеральной дороги Р-239, сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор». Временные знаки дорожного движения появятся 1 июня на участке км 213+500 — км 249 автомобильной дороги Р-239 Казань-Оренбург-Акбулак-граница с Республикой Казахстан в Альметьевском районе. Ограничения будут действовать до 1 октября 2018 года. Организованы объездные пути. В том числе, объехать место ремонта можно будет через дороги Набережные Челны — Заинск — Альметьевск, Русский Акташ — Кузайкино или, например, Набережные Челны — Заинск — Альметьевск.
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