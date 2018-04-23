Под Гатчиной на трассе Петербург-Псков вводят реверсивное движение 

На 46-м километре федеральной трассы Петербург-Псков под Гатчиной вводят реверсивное движение.
Об этом сообщают в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Реверсивное движение вводят с 23 по 27 апреля из-за работ по укладке верхнего слоя асфальта.
«А также для обеспечения безопасного проезда на период работ на путепроводе через железную дорогу будет организовано реверсивное движение по одной полосе со светофорным регулированием», — сказано в сообщении.
Водителей просят учитывать новую схему движения при планировании поездок.