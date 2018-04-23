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Под Гатчиной на трассе Петербург-Псков вводят реверсивное движение
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Под Гатчиной на трассе Петербург-Псков вводят реверсивное движение 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
На 46-м километре федеральной трассы Петербург-Псков под Гатчиной вводят реверсивное движение.
Об этом сообщают в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Реверсивное движение вводят с 23 по 27 апреля из-за работ по укладке верхнего слоя асфальта.
«А также для обеспечения безопасного проезда на период работ на путепроводе через железную дорогу будет организовано реверсивное движение по одной полосе со светофорным регулированием», — сказано в сообщении.
Водителей просят учитывать новую схему движения при планировании поездок.
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