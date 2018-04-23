Женщина-таксист из Киришей пойдет под суд за неисправную машину

Сотрудники ГИБДД остановили женщину-таксиста и выявили неисправность в машине. Она продолжила заниматься частным извозом, не устранив неполадки. Об этом сообщает пресс-служба СК по Ленобласти

Женщину остановили 26 февраля 2018 года на одной из улиц Киришей. В ходе осмотра автомобиля сотрудниками полиции были выявлены неисправности, влияющие на безопасность перевозки пассажиров, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств до их устранения, о чем было составлено постановление об административном правонарушении.

"На задней оси автомобиля были установлены ошипованные и неошипованные шины. После выявления нарушений, пренебрегая требованиями безопасности жизни и здоровья пассажиров, водитель продолжила заниматься частным извозом. В этот же день автомобиль повторно был остановлен при перевозке пассажиров, осмотр транспортного средства показал, что выявленные неисправности устранены не были", — рассказали ivbg.ru в пресс-службе Следкома.

Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.