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В Екатеринбурге ищут свидетелей того, как пенсионерка сломала бедро в маршрутке
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В Екатеринбурге ищут свидетелей того, как пенсионерка сломала бедро в маршрутке 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге сотрудники Госавтоинспекции ищут свидетелей того, как пенсионерка упала и получила травму в маршрутке. Это случилось ещё днём 8 февраля, по адресу Соболева, 5.
— Водитель автобуса 045-го маршрута, двигаясь по улице Светлореченская со стороны Суходольской в сторону Репина, начав движение с остановки «Анатолия Муранова», допустил падение пешехода, 72-летней женщины, которая стояла у передних дверей автобуса и спрашивала маршрут движения у пассажиров, — рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.
В больнице пенсионерку осмотрели врачи и поставили диагноз — перелом правой бедренной кости.
Сейчас по данному случаю ведётся дознание. Очевидцев данного ДТП просят откликнуться по телефонам: +7 912 604 20 78, +7 908 632 43 67 или приехать в ГИБДД города Екатеринбурга по адресу: г. Екатеринбург ул. III Интернационала, 15, кабинет 106. Конфиденциальность гарантируется.
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