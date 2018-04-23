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В поселке Балезино авария оставила без газоснабжения более 8 тыс. человек
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В поселке Балезино авария оставила без газоснабжения более 8 тыс. человек 

ТАСС 59 минут назад
ИЖЕВСК, 23 апреля. /ТАСС/. Авария на газопроводе в поселке Балезино (Удмуртия) оставила без газоснабжения более 8 тыс. человек, сообщила ТАСС в понедельник заместитель начальника пресс-службы республиканского главка МЧС Вероника Митрофанова.
"Проводились несанкционированные земляные работы, произошел порыв газопровода, пока на данный момент без газоснабжения остались более 8 тыс. человек", — сказала она.
По данным пресс-службы управления, сообщение об аварии в поселке Балезино поступило в понедельник в 11:05 мск. В настоящее время на месте происшествия ведутся аварийно-восстановительные работы, которые планируется завершить в течение дня.
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