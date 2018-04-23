В Ноябрьске «опрокинулся» автобус с 30 пассажирами. У «скорой» задача отработать быстро и эффективно

В Ноябрьске на краю города произошло «опрокидывание» автобуса. Точных данных о количестве «пострадавших» очевидец сообщить не мог, отметил лишь то, что автобус большой, вместимостью примерно 30 человек.

На ДТП выехали сразу две бригады. Сотрудники станции скорой медпомощи 23 апреля провели масштабную тренировку по теме «Организация скорой медицинской помощи при ДТП с большим количеством пострадавших». На месте тренировки медиков ожидал заместитель главного врача по медицинской части Сергей Рогач. Он раздавал участникам учений ситуационные задачи. Выездные бригады за короткое время уточнили количество пострадавших — их двадцать шесть, определили степени тяжести травм — тяжёлых четверо, средней степени тяжести — десять, и еще тринадцать имеют поражения легкой степени тяжести.

Первая прибывшая бригада сообщает уточненные данные в диспетчерскую станции скорой медпомощи, запрашивает помощь с учетом имеющихся данных, проводит сортировку пострадавших. Чуть позже, из города приезжает подмога — еще три бригады скорой помощи. Каждая пара медиков обязана отработать быстро и максимально эффективно — подобная чрезвычайная ситуация может случиться в реальности и далеко за городом.

Как сообщили в ведомстве, итоги тренировки будут подведены на станции скорой медицинской помощи, где подробно разберут действия оперативного отдела станции и выездных бригад.