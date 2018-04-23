Ещё
В Ноябрьске «опрокинулся» автобус с 30 пассажирами. У «скорой» задача отработать быстро и эффективно
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Ноябрьске «опрокинулся» автобус с 30 пассажирами. У «скорой» задача отработать быстро и эффективно 

ИА Север-Пресс 55 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Ноябрьске на краю города произошло «опрокидывание» автобуса. Точных данных о количестве «пострадавших» очевидец сообщить не мог, отметил лишь то, что автобус большой, вместимостью примерно 30 человек.
На ДТП выехали сразу две бригады. Сотрудники станции скорой медпомощи 23 апреля провели масштабную тренировку по теме «Организация скорой медицинской помощи при ДТП с большим количеством пострадавших». На месте тренировки медиков ожидал заместитель главного врача по медицинской части Сергей Рогач. Он раздавал участникам учений ситуационные задачи. Выездные бригады за короткое время уточнили количество пострадавших — их двадцать шесть, определили степени тяжести травм — тяжёлых четверо, средней степени тяжести — десять, и еще тринадцать имеют поражения легкой степени тяжести.
Первая прибывшая бригада сообщает уточненные данные в диспетчерскую станции скорой медпомощи, запрашивает помощь с учетом имеющихся данных, проводит сортировку пострадавших. Чуть позже, из города приезжает подмога — еще три бригады скорой помощи. Каждая пара медиков обязана отработать быстро и максимально эффективно — подобная чрезвычайная ситуация может случиться в реальности и далеко за городом.
Как сообщили в ведомстве, итоги тренировки будут подведены на станции скорой медицинской помощи, где подробно разберут действия оперативного отдела станции и выездных бригад.
ИА Север-Пресс: последние новости
В Новом Уренгое снова наезд на пешехода на «зебре». Пострадавшая в больнице Девочка, сбитая на пешеходном переходе в Салехарде, находится в травматологии с переломом Зимник Азовы - Теги закрыт до следующего сезона
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор7
Казахстан закрыл границу с Россией81
Почему до сих пор не закрыто дело «трезвого мальчика»
Mitsubishi Lancer трансформируется в кроссовер
Фото обновленной Lada Granta «утекли» в Сеть
Видео
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:53
Водителю забросили мусор в машину
Автоновости
00:48
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор
ДТП
00:12
Девушке в багажнике авто сломали ноги
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение