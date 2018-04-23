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Коммунальное ЧП в центре Ростова: Нагибина заливает кипятком
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Коммунальное ЧП в центре Ростова: Нагибина заливает кипятком 

161.ru 55 минут назад
Фото: 161.ru
Сегодня, 23 апреля, днем на проспекте Нагибина, на проезжей части, из-под земли забил фонтан кипятка. Как рассказали очевидцы, прорвало теплосеть.
— Кипяток разлился по Турмалиновской. Заливает Нагибина. Из-за этого на проспекте свободна одна полоса. Из центра в сторону Северного большая пробка, — написал в группе «Ростов Главный. Новости Ростова-на-Дону» свидетель происшествия.
В экстренной службе корреспонденту 161.ru сказали, что в результате прорыва никто не пострадал.
— На месте работают сотрудники «Теплокоммунэнерго». На устранение последствий коммунальной аварии у них уйдет два-три часа, — сообщили в службе «112».
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