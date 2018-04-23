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Nissan влетел в продуктовую палатку после ДТП на Титова
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Nissan влетел в продуктовую палатку после ДТП на Титова 

ngs.ru 54 минуты назад
Фото: ngs.ru
Днём 23 апреля Nissan Qashqai и Nissan Cube сошлись в ДТП на перекрёстке в Ленинском районе Новосибирска: одна из машин отлетела в сторону продуктовой палатки.
Авария произошла во второй половине дня на перекрёстке Титова и Серафимовича, сообщили корреспонденту в службе аварийных комиссаров «Альянс».
По данным аваркомов, Nissan Qashqai ехал со стороны площади Станиславского и на перекрёстке собирался повернуть налево на Серафимовича.
«Начал поворачивать, дождавшись, что все остановились. А Nissan Cube по Титова со стороны Маркса в сторону Станиславского пролетал на красный, со слов их, как мне рассказывают», — пояснил корреспонденту НГС аварком «Альянса», работающий на месте происшествия.
Как видно на фотографиях с места ДТП, у Nissan Cube повреждена передняя часть кузова, а у Nissan Qashqai — боковая. После столкновения Qashqai отлетел в сторону продуктовой палатки.
Участники аварии ждут ГИБДД и скорую помощь. По данным аваркомов, пострадали водитель и пассажир Nissan Cube.
«У водителя рука — уже сами перебинтовали — в крови, а у пассажира ногам досталось В «Кашкае» женщина за рулём. Так, колено, говорит, маленько побаливает, но вроде ничего страшного», — добавил представитель «Альянса».
Несколькими часами ранее на Советском шоссе столкнулись автомобили Toyota Ist и Toyota Corona — после ДТП один из водителей скрылся с места происшествия, а девушке за рулём другой машины понадобилась помощь врачей.
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