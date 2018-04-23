Когда начнётся ремонт федеральных трасс в Алтайском крае?

Вы недавно писали, когда начнётся дорожный ремонт в Барнауле, что планируется сделать. А по большим трассам есть информация?

На федеральной трассе Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан дорожники уже приступили к ремонту. И сразу на двух участках — в Алейском и Шипуновском районах.

Как сообщила пресс-секретать Управления дорог «Алтай» Марина Ускова, на отрезке со 139 по 144 км устранят слой износа из битумоминеральной смеси. В результате будет устранена колейность, улучшена и доведена до нормативных значений ровность и коэффициент сцепления. А на участке с 175 по 183 км пройдёт капитальный ремонт. В частности, дорожники отремонтируют шесть водопропускных труб, укрепят обочины щебёночной смесью, заменят дорожные знаки и барьерное ограждение.

Всего же в этом году подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Алтай» повысит транспортно-эксплуатационные характеристики на 113 км трасс, из них капитальный ремонт пройдёт на протяженности 24 км (общая протяжённость федеральных автодорог на территории края — 636 км).

Управление заранее приносит извинения водителям за причинённые неудобства и напоминает им о необходимости быть внимательнее на участках производства дорожных работ, соблюдать скоростной режим и требования дорожных знаков.