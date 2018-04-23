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Водителя, въехавшего в переход на автобусе, оставили под домашним арестом
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Водителя, въехавшего в переход на автобусе, оставили под домашним арестом 

BFM.RU 40 минут назад
Басманный суд Москвы продлил до 25 июня срок домашнего ареста Виктору Тихонову — водителю автобуса, под колесами которого 25 декабря прошлого года в переходе у метро «Славянский бульвар» погибли четыре человека и еще десять пострадали. Об этом Business FM сообщила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева. «Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении избранной обвиняемому меры пресечения», — сказала она.
Защитник Тихонова Равиль Саберов сообщил Business FM, что не возражал против дальнейшего нахождения фигуранта под домашним арестом. Он отметил, что у обвиняемого проблемы со здоровьем. «У Тихонова сейчас настолько высокое давление, что он не смог бы выйти на работу в случае его освобождения», — сказал адвокат.
Водителю Одинцовского ПАТП (пассажирское автотранспортное предприятие, филиал ГУП «Мострансавто») Виктору Тихонову инкриминируется «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух или более лиц» (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Ему грозит до семи лет колонии. Следствие считает, что 25 декабря 2017 года Тихонов в нарушение п. 9.9 ПДД РФ неправильно остановил автобус — под углом, а не вдоль тротуара.
Кроме того, он нарушил п. 12.2 ПДД и выехал на тротуар, осуществляя движение по нему, а затем в нарушение требований п. 10.1 ПДД не принял необходимых мер, чтобы остановить автобус. В результате ЛиАЗ с пассажирами в салоне въехал в подземный переход рядом со станцией метро «Славянский бульвар».
12 января Басманный суд Москвы отправил водителя под домашний арест, хотя следствие просило заключить его под стражу. Сам Тихонов вину отрицает и утверждает, что причиной аварии стала техническая неисправность. Обвиняемый даже согласился пройти «детектор лжи».
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