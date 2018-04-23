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За выходные на костромских дорогах 4 аварии закончились опрокидыванием машин
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За выходные на костромских дорогах 4 аварии закончились опрокидыванием машин 

k1news.ru 40 минут назад
Фото: k1news.ru
С пятницу и субботу в Костромской области произошло 4 аварии, в результате которых машины опрокинулись, а их пассажиры пострадали, сообщает управление ГИБДД по Костромской области.
Так, 20 апреля по дороге в центр поселка Красное-на-Волге пьяный водитель на «ВАЗ» съехал в кювет, где его машина опрокинулась. В результате аварии водитель и его 46-летний пассажир получили травмы.
На следующий день произошло сразу три таких аварии.
Утром на трассе Кострома — Сусанино — Буй автомобиль «Hyundai Accent» съехал с дороги и опрокинулся. Иномаркой управлял 29-летний мужчина, он потерял контроль над машиной. Водитель получил травмы, проводится проверка.
А на дороге Кострома-Иваново 55-летний мужчина на «Газ АФ» съехал на обочину, где его машина опрокинулась на правый бок. Водитель получил травмы.
Последняя подобная авария произошла на 48 километре дороги Пыщуг-Боговарово, где 31-летня женщина на «УАЗ Патриот» съехала в придорожную полосу, и ее машина опрокинулась. Водитель получила травмы.
Всего с пятницы по воскресенье произошло 61 ДТП, правила перевозки детей нарушили 16 человек, за руль не трезвыми сели 18 человек.
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