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Машину занесло: участник ДТП под Чусовым, где погибли две женщины, ищет свидетелей аварии
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Машину занесло: участник ДТП под Чусовым, где погибли две женщины, ищет свидетелей аварии 

59.ru 52 минуты назад
Фото: 59.ru
Авария, в которой погибли две жительницы Прикамья, произошла 23 апреля на трассе между Горнозаводском и Чусовым у поселка Всесвятский. Около семи утра там столкнулись Chevrolet Niva и ГАЗель. Умершие были пассажирками легковушки. Кроме них в машине находилось еще двое мужчин. В ГАЗели был только водитель. Мужчина хочет найти очевидцев ДТП, чтобы помочь полиции разобраться в его причинах.
— Утром я ехал в сторону Горнозаводска. Chevrolet Niva ехал мне навстречу. На дороге была «каша». Скорее всего, из-за нее внедорожник занесло, и он врезалась в мою ГАЗель, — вспоминает Сергей. — Он удара моя машина вылетела на обочину и перевернулась. Niva осталась на дороге, ее развернуло в другую сторону.
По словам Сергея, одна из пассажирок Chevrolet Niva не была пристегнута — ее при аварии выбросило на дорогу. Другая женщина воспользовалась ремнем, но это ее не спасло. 60-летний водитель машины и 27-летний пассажир выжили, их с различными травмами доставили в больницу Чусового.
— За мной ехали две машины. Возможно, в них были авторегистраторы. Я прошу всех, кто был свидетелем аварии, имеет фотографии или видео с места происшествия, связаться со мной по телефону 8-992-222-50-93. Все материалы я передам полиции. Это поможет восстановить обстоятельства аварии, — обратился Сергей к читателям 59.ru.
Также ГИБДД Перми ищет очевидцев аварии, в которой пострадал 4-летний мальчик.
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